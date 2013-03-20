Кіпр хоче врятуватись від дефолту за допомогою російських грошей

Раніше Москва вже позичила Кіпру 2,5 мільярда євро, але щоб уникнути дефолту через боргову і бюджетну кризи острівна країна потребує додаткової допомоги, пише Радіо Свобода.

Росія виступає проти податку на депозити, якого вимагали міжнародні кредитори, бо він зачіпає інтереси широкого кола російських багатіїв, що тримають заощадження на Кіпрі.

Сьогодні кіпрський парламент збереться на екстрене засідання.

На тему: У Німеччині вважають, що Кіпр сам собі створив великі проблеми

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 березня, парламент Кіпру відмовився запроваджувати одноразовий податок на депозити.

Запропонований законопроект передбачав списання 6,75% з депозитів, на яких знаходиться 20-100 тисяч євро, і 9,9% з більш великих вкладів. Попереднє рішення про списання було прийнято урядом за наполяганням кредиторів ЄС, проте викликало паніку серед вкладників. За допомогою цього заходу Кіпр мав залучити у бюджет додаткових 5 мільярдів 800 мільйонів євро. За таких умов ЄС і МВФ погоджувались надати країні 10 млрд євро позики.