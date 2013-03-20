У Франції слідчі обшукують квартиру глави МВФ - ЗМІ

Французькі слідчі в середу проводять обшук у квартирі директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду(МВФ) Крістін Лагард у справі про можливе перевищення посадових повноважень у той період, коли вона була міністром економіки і фінансів Франції, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на адвоката глави МВФ Іву Репік.

"Цей обшук сприятиме зняттю кримінальної відповідальності з моєї клієнтки", - сказав адвокат.

Як повідомляє РІА Новости, в серпні 2011 року французький Суд республіки, що розслідує злочини членів уряду, передав слідчій комісії справу про можливе перевищення посадових повноважень колишньою главою Мінфіну Франції Лагард.

Справа Лагард пов'язана з продажем близьким до президента Саркозі французьким бізнесменом і політиком Бернаром Тапі компанії Adidas в 1993 році. Для здійснення операції з продажу Adidas був створений спеціальний консорціум, яким керував частково державний банк Credit Lyonnais.

Після завершення операції Тапі звинуватив банк у махінаціях і зажадав виплати компенсації завданої йому шкоди. Після довгих розглядів в 2007 році Лагард, будучи міністром економіки і фінансів Франції, розпорядилася передати справу Тапі в арбітраж, щоб прискорити розгляд питання.

У липні 2008 року арбітражний суд зобов'язав одну з державних фінансових структур виплатити Тапі в якості відшкодування збитків 240 мільйонів євро, а також близько 100 мільйонів у вигляді відсотків і 45 мільйонів за моральну шкоду. Рішення про виплату компенсації призвело до скандалу. Представники в той час опозиційної Соціалістичної партії звинуватили владу у втручанні в судовий розгляд і чинення тиску на судову систему. Крім того, вони були незадоволені тим, що несприятливе для держави рішення не було оскаржене у вищій інстанції. У травні 2011 року головний прокурор при касаційному суді Жан-Луї Надаль, вивчивши запит соціалістів, прийняв рішення скликати комісію з розгляду звернень Суду республіки.