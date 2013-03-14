Місія МВФ прибуде в Україну наприкінці березня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує провести переговори з владою України в період з 27 березня по 10 квітня 2013 року, повідомили УНІАН у київському офісі Фонду з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра.

«На прохання влади місія МВФ під керівництвом Крістофера Джарвіса відвідає Україну в період з 27 березня по 10 квітня 2013 року для продовження переговорів про укладення нової угоди стенд-бай (SBA)», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за словами М.Альєра, Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес в переговорах із українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу.

При цьому він відзначив, що аналіз, який проводиться за підсумками візиту попередньої місії, що працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого 2013 року, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

На думку експертів, основне завдання лютневої місії полягало у зборі технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками місії було відзначено прогрес у переговорному процесі.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує на приїзду місії МВФ наприкінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів з валютного курсу, тарифів і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК “Нафтогаз України”.