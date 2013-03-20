Кім Чен Ин пригрозив «нещадно знищувати ворогів до останньої людини»

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, він заявив про це після проведених сьогодні в країні маневрів за участю безпілотних літальних апаратів з високоточною зброєю, а також зенітних ракетних установок, призначених для знищення крилатих ракет супротивника.

Глава КНДР висловив задоволення результатами навчань і наказав військовослужбовцям "зберігати підвищену боєготовність і здатність у будь-який час наносити високоточні удари по позиціях супротивника". Зазначивши, що "час слів минув", Кім Чен Ин підкреслив необхідність "нещадно знищувати ворогів до останньої людини".