Кім Чен Ин пригрозив «нещадно знищувати ворогів до останньої людини»
21:22, 20 березня 2013Світ
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Лідер КНДР Кім Чен Ин пригрозив віддати наказ про знищення військових об'єктів у Південній Кореї і баз збройних сил США на операційних напрямках в Тихому океані "у разі найменшої провокації з їхнього боку".
Кім Чен Ин наказав зберігати підвищену боєготовність / Фото : indevstudio.com
Як повідомляє ІТАР-ТАРС, він заявив про це після проведених сьогодні в країні маневрів за участю безпілотних літальних апаратів з високоточною зброєю, а також зенітних ракетних установок, призначених для знищення крилатих ракет супротивника.
Глава КНДР висловив задоволення результатами навчань і наказав військовослужбовцям "зберігати підвищену боєготовність і здатність у будь-який час наносити високоточні удари по позиціях супротивника". Зазначивши, що "час слів минув", Кім Чен Ин підкреслив необхідність "нещадно знищувати ворогів до останньої людини".
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