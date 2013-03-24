Британська поліція не виключає отруєння Березовського, радіації не знайшли - ЗМІ

"Поліція побоюється, що російський олігарх, знайдений вчора мертвим в одному з графств, міг бути отруєний", - пише газета, не вказуючи джерело інформації.

Газета зазначає, зокрема, що сьогодні вранці поліція викликала "фахівців, щоб перевірити, чи не був він убитий хімічною або біологічною речовиною або радіацією".

Тіло Березовського все ще залишається на місці смерті.

Раніше телеканал Sky News передавав, що фахівці з радіаційного забруднення були викликані поліцією в цілях обережності. Проведені британськими фахівцями дослідження не виявили ніяких радіоактивних речовин в будинку, де помер Борис Березовський, передає телеканал Sky News з посиланням на заяву представника поліції.

РІА Новости