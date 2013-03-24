«Незрозуміла» смерть: У будинку Березовського працюють хіміки, біологи, радіологи

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Поліція повідомляє, що прибуття експертів є «запобіжним заходом» для допомоги офіцерам, що розслідують смерть Березовського.

Тіло померлого все ще залишається в будинку в містечку Аскот. У поліції раніше називали смерть російського вигнанця «незрозумілою».

Давній критик президента Росії Володимира Путіна, 67-річний Борис Березовський був знайдений мертвим у суботу у ванній кімнаті власного будинку. Березовський належав до групи російських бізнесменів, які блискавично розбагатіли внаслідок приватизації державних активів після краху радянського комунізму. Внаслідок конфлікту з чинним російським президентом Березовський переїхав до Лондона і в своїх інтерв’ю неодноразово шкодував, що посприяв отриманню Путіним влади.