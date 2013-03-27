Південна Корея на кілька годин приготувалася до війни

Це сталося після того як південнокорейський прикордонник кинув гранату в "невідомий об`єкт", який рухався в прикордонній зоні, передає південнокорейське агентство Ренхап з посиланням на військові джерела.

Інцидент стався близько 2.30 за місцевим часом, коли південнокорейський військовослужбовець чергував на одному з прикордонних постів у повіті Хвачхон (Hwacheon) за 118 км на північний схід від столиці країни Сеула.

Після цього боєготовність військ у повіті була підвищена до рівня "Чендогу-1", розповів співрозмовник, пояснивши, що такий рівень вводиться при виникненні загрози збройного вторгнення з території КНДР.

Як повідомляє агентство, військові провели розвідку прилеглих до прикордонного поста територій і, "не виявивши ознак загрози вторгнення КНДР, скасували тривогу" о 09.20.

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На початку березня Північна Корея на знак протесту проти спільних навчань США і Південної Кореї відмовилася від всіх угод з Південною Кореєю про ненапад і денуклеаризацію. Раніше у вівторок КНДР заявила про підвищення готовності збройних сил для можливих ударів по військових базах США на острові Гуам і Гаваях, а також по американських об`єктах на континенті.