В Україну із Сирії повернулися ще двоє українців
12:58, 27 березня 2013Світ
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Загалом у зв’язку з ескалацією сирійського конфлікту МЗС разом з іншими державними органами евакуйовано 568 громадян України.
Із Сирії повернулися ще двоє українців
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформації політики МЗС України Євген Перебийніс.
“Вчора МЗС та Посольство України в Сирії у взаємодії з іншими причетними органами забезпечили повернення на Батьківщину через територію Лівану двох наших співвітчизників у зв’язку із складною безпековою ситуацією в Сирії”, - сказав Є.Перебийніс.
За його словами, загалом у зв’язку з ескалацією сирійського конфлікту МЗС разом з іншими державними органами, починаючи з 2011 року, з території Сирії евакуйовано 568 громадян України.
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