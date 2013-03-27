В Україну із Сирії повернулися ще двоє українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформації політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Вчора МЗС та Посольство України в Сирії у взаємодії з іншими причетними органами забезпечили повернення на Батьківщину через територію Лівану двох наших співвітчизників у зв’язку із складною безпековою ситуацією в Сирії”, - сказав Є.Перебийніс.

За його словами, загалом у зв’язку з ескалацією сирійського конфлікту МЗС разом з іншими державними органами, починаючи з 2011 року, з території Сирії евакуйовано 568 громадян України.