Саакашвілі схвалив обмеження власних повноважень

Президент Грузії Михайло Саакашвілі підписав поправки до конституції про обмеження права глави держави одноосібно призначати кабінет міністрів у випадку розпуску парламенту, заявив голова законодавчого органу Давид Усупашвілі в середу.

Поправки до конституції були затверджені парламентом 25 березня.

"Сьогодні (у середу) президент Грузії підписав поправки до конституції, і сьогодні ж вони будуть опубліковані і набудуть чинності", - наводить слова Усупашвілі агентство "Новини-Грузія".

Згідно з поправками, президент не зможе після розпуску парламенту, який тричі висловить недовіру представленому главою держави уряду, призначити цей кабінет міністрів. При цьому буде збережений колишній кабінет міністрів на чолі з прем'єром, який раніше був відправлений у відставку. Зміни передбачають також заборону на розпуск парламенту "з травня місяця перед президентськими виборами до інавгурації новообраного глави держави".

"Це означає, що у президента Грузії більше не буде спокуси використати своє право на розпуск парламенту і парламент зможе працювати спокійно", - сказав Усупашвілі.

Він зазначив, що після вступу в силу поправок в Грузії "ніхто не зможе змінити ту владу і той уряд, якому довіряє народ, без проведення виборів".