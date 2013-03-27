Саакашвілі схвалив обмеження власних повноважень
Згідно з поправками, президент не зможе після розпуску парламенту, який тричі висловить недовіру представленому главою держави уряду, призначити цей кабінет міністрів.
Президент Грузії Михайло Саакашвілі підписав поправки до конституції про обмеження права глави держави одноосібно призначати кабінет міністрів у випадку розпуску парламенту, заявив голова законодавчого органу Давид Усупашвілі в середу.
Поправки до конституції були затверджені парламентом 25 березня.
"Сьогодні (у середу) президент Грузії підписав поправки до конституції, і сьогодні ж вони будуть опубліковані і набудуть чинності", - наводить слова Усупашвілі агентство "Новини-Грузія".
Згідно з поправками, президент не зможе після розпуску парламенту, який тричі висловить недовіру представленому главою держави уряду, призначити цей кабінет міністрів. При цьому буде збережений колишній кабінет міністрів на чолі з прем'єром, який раніше був відправлений у відставку. Зміни передбачають також заборону на розпуск парламенту "з травня місяця перед президентськими виборами до інавгурації новообраного глави держави".
"Це означає, що у президента Грузії більше не буде спокуси використати своє право на розпуск парламенту і парламент зможе працювати спокійно", - сказав Усупашвілі.
Він зазначив, що після вступу в силу поправок в Грузії "ніхто не зможе змінити ту владу і той уряд, якому довіряє народ, без проведення виборів".