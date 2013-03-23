Саакашівілі не піде з політики

Про це повідомив він в інтерв'ю телекомпанії "Імеді".

За його словами, він би пішов, якби парламентські вибори в жовтні минулого року виграла керована ним партія "Єдиний національний рух". "Але сьогодні питання стоїть так - нам, в першу чергу, потрібно врятувати демократичну систему в Грузії і не допустити руйнування країни", - сказав він.

Саакашвілі не став уточнювати, в якій саме якості він залишиться в грузинській політиці після президентських виборів, на яких його партія висуне власну кандидатуру.

"Грузинський народ вирішить, хто куди піде і хто куди повернеться", - цитує РосБізнесКонсалтинг.