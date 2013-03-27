У Москві обшукали офіси Transparency International і Human Rights Watch

Представник Transparency International у Москві Андрій Жвирбліс заявив, що здивований візитом прокуратури і податкової поліції. Він сказав Радіо Свобода, що організація надала всі необхідні документи минулого місяця.

На тему: У Росії хвиля перевірок накрила правозахисників

«До нас прийшла перевірка прокуратури, яка приходила до багатьох наших колег. У нас попросили низку документів. Ці документи в нас уже готові , тому що в лютому організація пройшла планову перевірку Міністерства юстиції, що по ідеї мало бути підставою не перевіряти нас вдруге», – сказав Жвирбліс.

Зі свого боку, заступник директора Human Rights Watch в Європі і Центральній Азії Рейчел Денбер електронним листом підтвердила, що представники прокуратури і податкової поліції провели «неоголошену перевірку» московського офісу.

За її словами, перевірки в офісі правозахисної організації «є частиною масивної, безпрецедентної хвилі перевірок неурядових організацій у Росії, що посилює тиск на громадянське суспільство у відповідь на ухвалення низки обмежувальних законів минулого року».