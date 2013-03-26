У Росії хвиля перевірок накрила правозахисників

Про це УНІАН повідомили в офісі Amnesty International в Москві.

«У понеділок, 25 березня, до представництва Amnesty International в Москві з перевіркою прийшли співробітники прокуратури РФ і Федеральної податкової служби. Ця подія - ще одна в низці перевірок некомерційних організацій (НКО) в цілому ряду регіонів Росії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окрім Amnesty International, того ж дня правоохоронні органи відвідали офіси фонду «Громадський вердикт», «Руху за права людини» і Агентства соціальної інформації. За заявою перевіряльників, мета інспекції полягає в перевірці НКО на предмет виконання чинного законодавства некомерційними організаціями.

Підкреслюється, що Amnesty International та інші НКО неодноразово засуджували недавні зміни в законодавстві, що призвели до обмеження діяльності правозахисників, і висловлювали глибоке занепокоєння тим, що нові закони можуть використовуватися для залякування критиків влади та закриття НКО.

Крім того, Amnesty International стурбована тим, що нинішні перевірки використовуються для дискредитації та плямування НКО в очах громадськості.

«Діяльність Amnesty International повною мірою відповідає вимогам законодавства РФ. Позаплановий же характер перевірок у НКО викликає подив, а їх масштаб змушує засумніватися в їх виправданості», - повідомили правозахисники.

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Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Президент Росії Володимир Путін заявив, що не вважає, що в 2012 році в Росії були складнощі з правами людини.

Він зазначив, що в Росії пройшли дві виборчі кампанії - вибори до Держдуми і вибори Президента, під час яких відбулося загострення політичної ситуації.

«У кожній країні під час виборчих великих кампаній завжди відбувається загострення політичної боротьби, взаємні претензії супроводжується закликами підтримати той чи інший бік, завжди йдеться про якісь порушення – це взагалі загальносвітова практика» - вважає В.Путін.

За його словами, у 2012 році в Росії нічого не змінилося, оскільки принциповий вибір у бік розвитку демократії було зроблено на початку 90-х років.

У Світовій доповіді міжнародної організації Human Rights Watch йдеться, що у 2012 році російська влада розгорнула наймасштабніші репресії проти громадянського суспільства за всю пострадянську історію.

У доповіді наголошується, що влада Росії провела через парламент цілу серію обмежувальних законів, гнобила й залякувала активістів, втручалася в діяльність неурядових організацій. Усе це розвіяло надії на реформи, що з'явилися наприкінці 2011 р., зокрема, на хвилі масових протестних виступів.