Кіпр на сім днів введе жорсткі обмеження на переміщення капіталу

Транзакції за кредитними картками обмежать € 5 тиcячами.

Кіпр введе жорсткі обмеження на переміщення капіталу на тиждень, повідомляє Reuters. Як пише місцева газета Kathimerini, нові правила забороняють вивозити готівку за межі Кіпру і достроково розривати договори по термінових депозитах. Транзакції за кредитними картами обмежать € 5 тиcячами. Імпортну продукцію кіпрські компанії зможуть оплатити тільки при наданні відповідних документів. Газета.ру

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