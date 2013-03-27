Кіпр на сім днів введе жорсткі обмеження на переміщення капіталу

17:17, 27 березня 2013
Світ
2060 0

Транзакції за кредитними картками обмежать € 5 тиcячами.

Кіпр

Кіпр введе жорсткі обмеження на переміщення капіталу на тиждень, повідомляє Reuters.

Як пише місцева газета Kathimerini, нові правила забороняють вивозити готівку за межі Кіпру і достроково розривати договори по термінових депозитах.

Транзакції за кредитними картами обмежать € 5 тиcячами. Імпортну продукцію кіпрські компанії зможуть оплатити тільки при наданні відповідних документів.

Газета.ру

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter