Кіпр на сім днів введе жорсткі обмеження на переміщення капіталу
17:17, 27 березня 2013Світ
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Транзакції за кредитними картками обмежать € 5 тиcячами.
З Кіпру заборонять вивозити готівку
Кіпр введе жорсткі обмеження на переміщення капіталу на тиждень, повідомляє Reuters.
Як пише місцева газета Kathimerini, нові правила забороняють вивозити готівку за межі Кіпру і достроково розривати договори по термінових депозитах.
Транзакції за кредитними картами обмежать € 5 тиcячами. Імпортну продукцію кіпрські компанії зможуть оплатити тільки при наданні відповідних документів.
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