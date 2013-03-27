Вкладники одного з найбільших кіпрських банків повернуть лише 20% грошей
Кіпр відмовився від первісної ідеї загального "податку" на всі депозити.
Великі вкладники другого за величиною банку на Кіпрі Cyprus Popular Bank (працює на Кіпрі під маркою Laiki), можливо, повинні будуть змиритися зі списанням своїх депозитів на 80%, заявив в ніч на середу в ефірі державного телебачення Кіпру міністр фінансів Міхаліс Сарріс, повідомляє РІА Новости.
"Якщо говорити реалістично, то повернуто буде дуже небагато", - сказав Сарріс. На запитання телеведучої, чи дійсно на повернення коштів знадобиться 6-7 років, міністр відповів: "Може бути, і так. І сума (яка буде повернута), могла б скласти 20%.
Для вкладників з депозитами понад 100 тисяч євро це точно буде великий удар ".
Кіпр відмовився від первісної ідеї загального "податку" на всі депозити і домовився з "трійкою" міжнародних кредиторів про санацію банківської системи.
Cyprus Popular Bank буде закритий, а його здорові активи і обслуговувані кредити передадуть найбільшому на острові Bank of Cyprus, який також проведе списання великих депозитів на 30-40%. Міністр фінансів також повідомив, що банки повинні відкритися в четвер. Термін відкриття банків, які не працюють з вечора 15 березня, неодноразово переносився з побоювання "набігів" вкладників на доступні для зняття депозити. ЦБ Кіпру ввів контроль за рухом капіталу, щоб обмежити виведення грошей з рахунків.