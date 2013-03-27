Вкладники одного з найбільших кіпрських банків повернуть лише 20% грошей

Великі вкладники другого за величиною банку на Кіпрі Cyprus Popular Bank (працює на Кіпрі під маркою Laiki), можливо, повинні будуть змиритися зі списанням своїх депозитів на 80%, заявив в ніч на середу в ефірі державного телебачення Кіпру міністр фінансів Міхаліс Сарріс, повідомляє РІА Новости.

"Якщо говорити реалістично, то повернуто буде дуже небагато", - сказав Сарріс. На запитання телеведучої, чи дійсно на повернення коштів знадобиться 6-7 років, міністр відповів: "Може бути, і так. І сума (яка буде повернута), могла б скласти 20%.

Для вкладників з депозитами понад 100 тисяч євро це точно буде великий удар ".

Кіпр відмовився від первісної ідеї загального "податку" на всі депозити і домовився з "трійкою" міжнародних кредиторів про санацію банківської системи.

Cyprus Popular Bank буде закритий, а його здорові активи і обслуговувані кредити передадуть найбільшому на острові Bank of Cyprus, який також проведе списання великих депозитів на 30-40%. Міністр фінансів також повідомив, що банки повинні відкритися в четвер. Термін відкриття банків, які не працюють з вечора 15 березня, неодноразово переносився з побоювання "набігів" вкладників на доступні для зняття депозити. ЦБ Кіпру ввів контроль за рухом капіталу, щоб обмежити виведення грошей з рахунків.