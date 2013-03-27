Сирійська опозиція відкрила своє перше посольство

Голова коаліції Муаз аль-Хатіб на церемонії відкриття розкритикував світову спільноту за "нездатність допомогти" повстанцям скинути Башара Асада, пише Радіо Свобода.

Аль-Хатіб пішов у відставку з посади голови опозиційної коаліції Сирії, але поки виконує обов’язки.

Як відомо на саміті Арабської ліги цього тижня в Досі місце Сирії в організації віддали Об’єднаній опозиції. Також ЛАД визнало право своїх членів надавати військову допомогу сирійським повстанцям.

Росія сьогодні назвала ці кроки «антисирійськими», «суперечливими» і такими, що порушують міжнародне законодавство.

Іран заявив, що це рішення відкриває «приклад небезпечної поведінки».