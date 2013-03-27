Сирійська опозиція відкрила своє перше посольство
18:48, 27 березня 2013Світ
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Сирійська опозиційна коаліція відкрила своє перше посольство - у Катарі.
Сирійська опозиція відкрила посольство
Голова коаліції Муаз аль-Хатіб на церемонії відкриття розкритикував світову спільноту за "нездатність допомогти" повстанцям скинути Башара Асада, пише Радіо Свобода.
Аль-Хатіб пішов у відставку з посади голови опозиційної коаліції Сирії, але поки виконує обов’язки.
Як відомо на саміті Арабської ліги цього тижня в Досі місце Сирії в організації віддали Об’єднаній опозиції. Також ЛАД визнало право своїх членів надавати військову допомогу сирійським повстанцям.
Росія сьогодні назвала ці кроки «антисирійськими», «суперечливими» і такими, що порушують міжнародне законодавство.
Іран заявив, що це рішення відкриває «приклад небезпечної поведінки».
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