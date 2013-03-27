Амстердам зустріне Путіна гей-парадом і райдужними прапорами

У день візиту російського президента Володимира Путіна в Амстердам в місті вивісять райдужні прапори ЛГБТ-спільноти, пише нідерландська газета Volkskrant.

«Амстердам прагне бути відкритим і толерантним містом, де кожен може бути тим, ким є», - йдеться в рішенні ради центрального округу столиці Нідерландів.

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Влада центрального округу закликає інші райони Амстердама приєднатися до їхньої акції. Раніше стало відомо, що в день візиту Путіна в центрі Амстердама пройде гей-парад, - повідомляє Газета.ру.

Голландські гомосексуалісти хочуть таким чином висловити протест проти закону про «пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх». Координує підготовку акції найстаріша в світі ЛГБТ-організація COC Nederland, яка була створена ще в 1946 році, а в даний час має особливий дорадчий статус в ООН.