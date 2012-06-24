Геї Берліна принесли нафарбованих Путіна та Медведєва до посольства РФ

Німецькі гомосексуали та лесбійки борються за права секс-меншин у Росії. Як повідомляє ТСН, у суботу, 23 червня у Берліні відбувся традиційний гей-парад. На нього зібралися майже півмільйона учасників і просто глядачів.

Найбільше там обурювалися забороною гей-парадів у Росії, тому спеціально пройшли повз Посольство Російської Федерації. А на центральному бульварі столиці з'явився колаж Путіна та Медведєва з макіяжем і букетом польових квітів у руках.

У берлінському гей-параді взяли участь і російські учасники - хтось добирався аж із Сибіру. Серед натовпу гомосексуалів можна було зустріти активістів, переодягнених у бурановських бабусь та навіть у патріарха РПЦ Кирила. У Берліні провокатори не бояться потрапити за ґрати за хуліганство. "В Росії до влади ставляться, як до богом даної. Про неї не можна жартувати, не можна говорити нічого. Влада все собі дозволяє. Але нічого не дозволяє геям і лесбіянкам", - заявив учасник гей-параду Іван Кільберг.