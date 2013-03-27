Літак з мільйонами євро готівкою прилетів з Німеччини на Кіпр
22:51, 27 березня 2013Світ
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Готівкові кошти для банків доставлені на Кіпр з Німеччини.
Банкам Кіпру привезли готівкові євро / Фото: news.cyprus-property-buyers.com
Мільйони євро, які будуть потрібні для поповнення ліквідності кіпрських банків перед їх відкриттям у четвер, доставлені в середу на острів літаком з Німеччини, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Кіпрське агентство новин.
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Літак прибув на аеродром Ларнаки.
Банки Кіпру відкриються в четвер з 12.00 після тривалих "канікул" через гостру фінансову кризу на острові.
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