Обама призначить доньку Кеннеді послом США в Японії

07:39, 02 квітня 2013
Світ
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Керолайн Кеннеді, дочка вбитого американського президента Джона Кеннеді, швидше за все, стане новим послом США в Японії, пише The New York Times.

Керолайн Кеннеді / Фото: Bill Burke з Вікіпедії

Рішення про це вже прийняв президент Барак Обама.

Формально про призначення стане відомо через кілька тижнів, - відзначає Газета.ру.

Керолайн Кеннеді підтримала Обаму в боротьбі проти Гілларі Клінтон в ході праймеріз кандидатів у президенти від демократів у 2008 році.

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