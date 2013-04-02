Обама призначить доньку Кеннеді послом США в Японії
07:39, 02 квітня 2013Світ
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Керолайн Кеннеді, дочка вбитого американського президента Джона Кеннеді, швидше за все, стане новим послом США в Японії, пише The New York Times.
Керолайн Кеннеді / Фото: Bill Burke з Вікіпедії
Рішення про це вже прийняв президент Барак Обама.
Формально про призначення стане відомо через кілька тижнів, - відзначає Газета.ру.
Керолайн Кеннеді підтримала Обаму в боротьбі проти Гілларі Клінтон в ході праймеріз кандидатів у президенти від демократів у 2008 році.
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