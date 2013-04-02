Обама призначить доньку Кеннеді послом США в Японії

Рішення про це вже прийняв президент Барак Обама.

Формально про призначення стане відомо через кілька тижнів, - відзначає Газета.ру.

Керолайн Кеннеді підтримала Обаму в боротьбі проти Гілларі Клінтон в ході праймеріз кандидатів у президенти від демократів у 2008 році.