У Держдумі заявляють, що США і Польща посилюють свій вплив у Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав перший заступник голови комітету Державної думи РФ у справах СНД Володимир Нікітін.

«У Криму, в місті-герої Севастополі, де офіційно проживає 17 поляків, уже відкрито польський культурний центр і діє американський інформаційний центр. Водночас, через безгрошів‘я в Криму закрито 10 філіалів російського культурного центру. Із 32 працівників залишилося 6», - сказав В.Нікітін, виступаючи в Держдумі.

За його словами, цей центр раніше підтримувався урядом Москви, але зараз такої підтримки немає.

«Через такий стан Росія зазнає поразки за цивілізаційну орієнтацію народів СНД і співвітчизників. Наші суперники приділяють величезну увагу нарощуванню м'якої сили», - сказав В.Нікітін і додав, що Велика Британія, Німеччина та Франція виділяють коштів у кілька разів більше.

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Він підкреслив, що в 2012 році російську мову на курсах за кордоном вивчали 19 тисяч, при тому, що в СРСР цей показник становив 600 тисяч осіб щорічно.

За словами В.Нікітіна, число тих, хто говорить російською мовою, за кордоном щорічно скорочується, тому необхідно посилити освітню присутність Росії в світі, в першу чергу в країнах, де розуміють російську мову.

В.Нікітін зазначив, що Держдума пропонувала збільшити бюджет Росспівробітництва з 2 млрд рублів до 7 млрд рублів щорічно, але цього не було зроблено.

Він назвав таку позицію російського уряду «шкідництвом».