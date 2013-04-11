Друге найбільше німецьке інформагентство припиняє роботу

Друге найбільше інформаційне агентство Німеччини Dapd сьогодні оголосило про припинення роботи: агентство розповсюдило повідомлення, в якому говориться, що з 17.00 за місцевим часом видання зупиняє публікацію новин, фотоілюстрацій, інфографіки та відеоматеріалів.

Наприкінці минулого року видання оголосило про банкрутство восьми берлінських служб агентства з 18 і скорочення на третину штату своїх співробітників, а 1 березня - про початок процедури банкрутства всього підприємства. До останнього часу агентство вело переговори з цілою низкою потенційних інвесторів, але результату вони не принесли. Переговори з Dapd вело і агентство РІА «Новости».

Припинення роботи Dapd стало не першою негативною подією на німецькому медіаринку за останній час. У грудні 2012 року видавництво Gruner + Jahr зупинило випуск впливової німецької газети Financial Times Deutschland. Ще місяцем раніше стало відомо, що видавець газети Frankfurter Rundschau звернувся до суду першої інстанції із заявою про банкрутство видання. Frankfurter Rundschau - впливова надрегіональна газета, близька до Соціал-демократичної партії Німеччини. Вона видається з 1945 року. Тираж складає понад 160 тисяч екземплярів. Видавець газети - акціонерне товариство Druck und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH.