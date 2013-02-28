Німеччина відкриває свій ринок праці для тих, хто закінчив ПТУ

Німецький уряд хоче відкрити доступ до ринку праці у ФРН для іноземців, які мають професійно-технічну освіту, з країн, які не належать до Євросоюзу. Відповідну постанову ухвалили в середу, 27 лютого, повідомляє «Німецька хвиля».

Постанова, яку ухвалив німецький уряд, дозволяє право на роботу в Німеччині іноземцям з країн з-поза меж ЄС, які мають професійно-технічну освіту. Це стосується, наприклад, електриків, сантехніків, машиністів, медсестер, доглядальників. Ці іноземці з третіх країн, за новими правилами, мають одержувати дозвіл на роботу в Німеччині, якщо у цій сфері бракує працівників і вони мають відповідну професійну підготовку. Їхній документ про освіту має бути рівним німецькому відповіднику.

Очікується, що створять спеціальний реєстр професій, де найбільший кадровий дефіцит. Він слугуватиме базою для позитивної відповіді на подання прохання на в'їзд. Крім того, залучатимуть іноземних працівників і на основі двосторонніх перемовин федерального агентства праці з країнами походження робітників-іноземців. При цьому, як повідомляється, має бути встановлено обмеження, щоб запобігти завеликому відпливу робочої сили з цих держав до Німеччини.

Нові правила мають набрати чинності з 1 липня цього року. Але спершу їх ще має підтримати Бундесрат.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт, коментуючи це рішення, вже заявив про "подальший прогрес" у справі подолання проблеми нестачі робочої сили в Німеччині. На переконання міністра з питань праці Урсули фон дер Ляєн, нові правила є важливою складовою у справі довгострокового забезпечення добробуту в Німеччині. Цій же меті, як нагадала міністр, слугує і "блакитна карта" для висококваліфікованих фахівців, запроваджена влітку минулого року.

За перші шість місяців, за даними німецького міністерства внутрішніх справ, вже видано більше чотирьох тисяч "блакитних карт". Левову частку з них (2832) одержали ті іноземці, які вже перебували у Німеччині, приміром, випускники німецьких вищих навчальних закладів. Головні країни походження володарів "блакитної карти" - Індія, Росія та США.

Умови для отримання «блакитної карти», що дає право на проживання та дозвіл на роботу в Німеччині, - наявність вищої освіти, а також контракт з німецьким роботодавцем з річною зарплатою щонайменше 46 тисяч 400 євро. Для окремих професій, де є великий кадровий дефіцит, зарплатна планка ще нижча - це інженери, математики, лікарі, програмісти. Їм достатньо знайти роботу з річною зарплатою 36 тисяч євро. Крім того, іноземні студенти, які одержують німецький диплом, отримують півторарічну візу на пошуки роботи в Німеччині.