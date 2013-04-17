Речові докази з місця вибухів у Бостоні віддадуть експертам Академії ФБР

Зібрані на місці терактів у Бостоні ймовірні елементи вибухових пристроїв будуть відправлені на дослідження фахівцям Академії ФБР у місті Куантіко, штат Віргінія, повідомляє РІА Новости з посиланням на CNN.

Представник ФБР раніше повідомив, що на місці вибухів у Бостоні виявили шматки чорного нейлону, можливо від рюкзака, в якому знаходилися вибухові пристрої, а також фрагменти цвяхів і шрапнелі.

Слідчі також заявляли, що вибухові пристрої могли бути поміщені в скороварки. Крім того, були виявлені дроти, які дозволяють припустити, що бомба була обладнана таймером.

У місцевих ЗМІ також повідомлялося про виявлення на місці терактів частини монтажної плати. Як повідомляє видання Boston Globe, представник ФБР на прес-конференції, присвяченій розслідуванню терактів, відмовився коментувати цю інформацію.