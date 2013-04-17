Американському сенаторові надіслали конверт з отрутою

З такою заявою виступив лідер сенатської більшості Гаррі Рід. Розслідуванням інциденту займається ФБР. Чи відоме ім'я відправника листа, глава сенатської більшості не повідомив.

Як інформує Росбалт із посиланням на АР, Рід також не став уточнювати, яким чином вдалося виявити конверт, що містить небезпечну речовину, проте відомо, що вся кореспонденція, яка надсилається до Конгресу, проходить спеціальну перевірку.

Рицин - сильнодіюча отрута рослинного походження. У лютому 2004 року конверт з рицином, надісланий в офіс сенатора від штату Теннессі, привів до тимчасового закриття трьох будівель верхньої палати Конгресу США.

Додамо, конверти з білим порошком, що містять, імовірно, рицин чи іншу отруту, за останні кілька років неодноразово отримували політики, держчиновники, редакції ЗМІ і штаб-квартири компаній як у США, так і в інших країнах світу. Після проведених перевірок, найчастіше, з'ясовувалося, що вміст конвертів не становить небезпеки.