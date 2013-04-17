У США опізнані всі загиблі в результаті терактів у Бостоні

Двоє з них - 8-річний хлопчик і 29-річна жінка - є громадянами США, третій - громадянин Китаю, який навчався в США. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на генконсульство КНР у Нью-Йорку, передає РосБалт.

Як відзначає агентство "Сіньхуа", родичі загиблого юнака попросили не розголошувати його ім'я. Раніше повідомлялося, що третя жертва теракту - студент випускного курсу Бостонського університету.

Президент США Барак Обама заявив, що ФБР розслідує трагедію в Бостоні як теракт, але організатори ще не встановлені. "Ми поки не знаємо, міжнародна або внутрішня терористична організація організувала це, або ж це справа рук одного злочинця. Але ми з'ясуємо, хто це, і вони постануть перед правосуддям", - сказав глава Білого дому. 15 квітня під час Бостонського марафону пролунало два вибухи з інтервалом в 12 секунд. Вибухові пристрої, як вдалося з'ясувати в ході розслідування, були виготовлені з побутових скороварок. Поранення отримали 176 осіб, кілька десятків перебувають у критичному стані.