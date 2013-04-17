В Україні заарештували акції і нерухоме майно компаній Березовського

На запит Генеральної прокуратури РФ в Україні накладено арешт на акції і нерухоме майно низки компаній і підприємств, які належали Борису Березовському, зазначається у доповіді генпрокурора РФ Юрія Чайки, що надійшла до РФ.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Нагадаємо, бізнесмена Б.Березовського було знайдено мертвим наприкінці березня в його будинку у Великій Британії, де він одержав притулок. За попередніми даними, причиною смерті стало повішення. У Росії Б.Березовський звинувачувався одразу за кількома статтями КК РФ, серед яких "шахрайство", "неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті", "перевищення посадових повноважень".

В Україні, зазначається у доповіді, накладено арешт на "нерухоме майно Березовського Б.А., а також повернено 110 мільйонів рублів уряду Самарської області і «Аерофлоту», які є потерпілими від його злочинної діяльності".