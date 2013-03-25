Генпрокуратура РФ продовжить домагатися повернення активів Березовського

Генпрокуратура РФ продовжить дії, спрямовані на повернення активів бізнесмена Бориса Березовського, який помер у суботу на 68-му році життя, повідомило головне наглядове відомство з посиланням на заступника генпрокурора Олександра Звягінцева.

Березовський був притягнутий як обвинувачений у скоєнні низки тяжких економічних злочинів у складі транснаціонального злочинного співтовариства, - зазначає РІА Новости.

"Оскільки Кримінальний кодекс Російської Федерації передбачає можливість конфіскації майна за організацію та участь у злочинному співтоваристві, Генеральна прокуратура Росії буде продовжувати дії, спрямовані на повернення в нашу країну активів, злочинно нажитих Березовським і його спільниками і легалізованих ними за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Березовський помер у суботу, його тіло було виявлене в його будинку в районі населеного пункту Аскот у графстві Беркшир. Серед можливих версій смерті бізнесмена - серцевий напад і самогубство. Слідчі не називають офіційну причину смерті до завершення патологоанатомічної експертизи.