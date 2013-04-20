Європейські політики переконані, що Україна блефує

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-президент Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольські, виступаючи під час VI Міжнародного київського безпекового форуму “Безпека у небезпечному світі”.

«В Брюсселі є переконання, що Президент України веде гру між двома. Це аналогія із футболом… Російський вибір це блеф”, - наголосив Я.Саріуш-Вольські.

Він зазначив, що європейський вибір України надасть значного поштовху для країни на відміну від проросійського вибору: “Який вибір України? Чи бути застарілою державою зі старою промисловою базою і інституціями, що розвалюються, це майбутнє для України?”.

На цю тему: Віце-президент ЄНП: Європа втомилася від України

Політик додав, що він підтримує ідею підписання угоди про асоціацією між Україною та Європейським Союзом. Більше того, Я.Саріуш-Вольські наголосив, що всіляко відстоює свою позицію під час виступів із іншими європейськими політиками. Разом із тим він зазначив, що інтеграційний вибір України залежить виключно від самої держави.

“Ті, хто хочуть приєднатися до нас, нехай приєднуються, а ті, хто не хочуть, нехай залишаються там, де вони є. Україні вирішувати”, - зазначив європейський політик.