Кілька медалей марафону в Бостоні після теракту потрапили на інтернет-аукціон

Як передає РІА «Новости», за останню добу на аукціон було виставлено шість медалей Бостонського марафону 2013 року, три медалі були продані, решта оголошень була закрита продавцями з різних причин.

«Медаль марафону лише для тих, хто перетнув фінішну межу», - йдеться у супровідному описі одного з лотів, який є звичайною фразою при продажу аналогічних медалей учасників забігу. Проте минулого понеділка далеко не всі марафонці змогли перетнути фінішну лінію спортивного змагання через вибухи.

Ден Ешворт, власник компанії, що виготовила 26 тисяч медалей для марафону, заявив агентству Рейтер, що не вручені нагороди могли підібрати перехожі під час хаосу після вибухів. За його словами, навряд чи хтось із марафонців продавав би свої медалі.

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Два вибухи з інтервалом у 12 секунд прогриміли у Бостоні у понеділок на фінішній стометрівці міжнародного марафону. Загинули троє людей: громадянка Китаю і двоє американців, зокрема восьмирічна дитина. Постраждали понад 180 чоловік.