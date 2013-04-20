ЗМІ: Затриманий у Бостоні терорист втратив багато крові

Підозрюваний у теракті в Бостоні 19-річний Джохар Царнаєв, затриманий в ніч з п'ятниці на суботу в місті Вотертаун (штат Массачусетс) втратив багато крові в результаті поранень, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал CNN.

За даними телеканалу Fox news, коли поліцейські виявили в човні Царнаєва, його тіло було "покрито кров'ю".

"У госпіталізованого Царнаєва поранення в ногу і в шию", - йдеться в повідомленні газети Washington Post з посиланням на медиків.

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Раніше комісар бостонської поліції Ед Девіс повідомив, що підозрюваний перебуває у важкому стані після перестрілки, яка сталася ще напередодні, коли загинув його старший брат Тамерлан.

Поліція підозрює Царнаєвих в причетності до теракту в Бостоні 15 квітня, під час якого загинули 3 людини, понад 180 отримали поранення. Два влаштованих терористами вибухи сталися біля фінішної прямої знаменитого Бостонського марафону.