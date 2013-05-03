Україна продовжує пасти задніх у рейтингу свободи преси

До Міжнародного дня свободи преси, який відзначають 3 травня, міжнародна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила новий список "Ворогів свободи преси". У ньому з чотири десятки політиків, злочинних угруповань та екстремістських організацій, які переслідують незалежних журналістів та намагаються незаконними методами приборкати свободу слова.

2013 року список ворогів свободи преси обновився "Братами-мусульманами" з Єгипту, повстанцями гілки Аль-Каїди у Сирії "Фронт підтримки сирійського народу" та збройними угрупуваннями у провінції Балуджистан, що у Пакистані. Водночас "Репортери без кордонів" виключили з переліку "ворогів свободи преси" підпільну організацію басків "ЕТА" в Іспанії та президента Бірми Теіна Саіна. Останній, як повідомляється у прес-релізі "Репортерів без кордонів", у ході внутрішньополітичних реформ звільнив з ув'язнення журналістів, які критично відкликались про його режим, та з квітня 2013 року дозволив вихід приватних щоденних газет, повідомляє dw.de.

З європейського континенту до цьогорічного списку ворогів свободи преси потрапили переважно політичні лідери з пострадянських країн. Так, у переліку недругів преси, що складаються "Репортерами без кордонів" щороку, уже стали традиційними прізвища нинішніх президентів Росії Володимира Путіна та Білорусі Олександра Лукашенка. Титул "ворог свободи преси" нині, як і в минулому, отримали президенти Азербайджану, Казахстану, Туркменістану та Узбекистану, а також Чечні.

Західна Європа представлена у переліку "ворогів" італійськими мафіозними угрупованнями "Каморра", "Коза ностра", "Ндрангєта" та "Сакра Корона Уніта".

Серед володарів титулу "ворог свободи преси" представників України немає. Втім, Україна утримує свої низькі позиції у міжнародному рейтингу свободи преси: станом на 2013 рік місце України у ньому в порівнянні з 2012 роком не змінилось.

Нагадаємо, що у рейтингу міжнародної організації "Репортери без кордонів" 2012-го року, Україна опинилась на 126 місці, скотившись у порівнянні з попереднім роком на 10 позицій.

Раніше представник німецького офісу міжнародної організації Ульрике Ґруска пояснила DW, що Україна дуже різко впала у рейтингу свободи слова у 2010 році, коли президентом країни став Віктор Янукович. "З того часу ми спостерігаємо стабільність ситуації на дуже низькому рівні. Відхилень від цього курсу практично не спостерігаєтсья", - наголосила Груска.