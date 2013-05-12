Екс-прем’єр Пакистану заявляє, що його партія виграла перші в історії країни вибори
12:51, 12 травня 2013Світ
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Екс-прем’єр Пакистану Наваз Шаріф оголосив про перемогу своєї правоцентристської партії на загальних виборах, що відбулися в суботу.
Пакистан підраховує голоси
Заява прозвучала через кілька годин після початку підрахунку голосів, пише Радіо Свобода.
Згідно з першими неофіційними даними, очолювана Шаріфом «Пакистанська мусульманська ліга-Наваз» і партія «Рух за справедливість» під керівництвом Імрана Хана отримали на виборах переконливу підтримку.
Раніше повідомлялося, що явка виборців була високою, незважаючи на погрози з боку талібів, які назвали вибори антиісламськими.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше 20 людей загинули в результаті вибухів у пакистанських містах Карачі та Пешавар вчора, коли в країні проходили перші в історії демократичні вибори в нижню палату парламенту.
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