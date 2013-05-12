Екс-прем’єр Пакистану заявляє, що його партія виграла перші в історії країни вибори

Заява прозвучала через кілька годин після початку підрахунку голосів, пише Радіо Свобода.

Згідно з першими неофіційними даними, очолювана Шаріфом «Пакистанська мусульманська ліга-Наваз» і партія «Рух за справедливість» під керівництвом Імрана Хана отримали на виборах переконливу підтримку.

Раніше повідомлялося, що явка виборців була високою, незважаючи на погрози з боку талібів, які назвали вибори антиісламськими.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше 20 людей загинули в результаті вибухів у пакистанських містах Карачі та Пешавар вчора, коли в країні проходили перші в історії демократичні вибори в нижню палату парламенту.