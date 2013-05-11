У день парламетських виборів у Пакистані вже прогриміло 2 вибухи: 5 людей загинуло

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse, бомба вибухнула поряд з машиною кандидата в депутати від Народної національної партії (ННП).

Поранення отримали більше 36 осіб. При цьому сам політик, на якого було скоєно замах, в результаті інциденту не постраждав.

Ще один вибух прогримів у місті Пешавар, де, за попередніми даними, постраждали 8 людей. Подробиць про подію поки немає.

Раніше, в середині квітня, в долині Сват підірвали машину лідера регіонального відділення ННП Мукаррама Шаха. Чоловік загинув на місці. Крім того, ще два подібні замахи були здійснені на партійних діячів на північному заході Пакистану, проте вони вижили.

Народна національна партія є однією з трьох політичних сил Пакистану, які виступають за більш активну боротьбу з рухом «Талібан».