КНДР відвела ракети з узбережжя

Як повідомив сьогодні ИТАР-ТАСС з посиланням на військові джерела в Сеулі, дві ракети "Мусудан" імовірною дальністю 3-4 тис км спрямовані до Пхеньяну. Потім з позицій на східному узбережжі північніше порту Вонсан виведено також сім ракет типу "Скад" дальністю 300-500 км і "Нодон" дальністю 1,3 тис км. Південнокорейська розвідка зафіксувала, що на мобільних пускових установках вони повернулися на вихідні бази.

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Цим поки поставлено ​​крапку в останньому витку напруженості на Корейському півострові, коли Пхеньян у відповідь на американсько-південнокорейські навчання погрожував звалити "море вогню" на військові об'єкти на Півдні, в Японії і на Гуамі. Він також оголосив про вихід з режиму перемир'я, що діяв на Корейському півострові з 1953 року, і про повернення до "стану війни".

У середині травня в КНДР змінено міністра оборони. Генерал-полковник Чан Чон Нам став вже третім міністром народних збройних сил КНДР з грудня 2011 року, коли країну після смерті батька очолив її нинішній лідер Кім Чен Ин. Тоді ж було висловлено ​​надію, що шляхом зміни міністрів оборони Пхеньян планує дещо відійти від своєї нинішньої жорсткої політики конфронтації. Однак 22 травня колишній міністр Кім Кьок Сік був призначений начальником генштабу. У військовій ієрархії КНДР цей пост займає більш важливу позицію в порівнянні з міністром народних збройних сил. Кім Кьок Сік вважається одним з найбільш помітних прихильників жорсткої лінії у військовому керівництві.