МЗС: Україна не постачала зброї КНДР
У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Україна не причетна до поставок зброї до КНДР.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. Директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
“Україна як держава — член ООН суворо дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема запровадження радою Безпеки ООН ембарго на постачання товарів військового призначення до проблемних країн, включаючи КНДР”, - сказав Перебийніс, додавши, що Україна, як держава, жодним чином не причетна до поставок відповідних товарів до КНДР. Він зазначив, що за наявною в МЗС інформацією на даний час звіт, про який йшлося в повідомленнях ЗМІ минулого тижня, існує лише в попередньому варіанті, і ще не розглядався Радою Безпеки ООН.
“Разом з тим у зв’язку з появою відповідної інформації у ЗМІ, українська сторона проводить її ретельний аналіз, зокрема в контексті причин та первісних джерел її появи, а також можливих сторін, які в цьому можуть бути зацікавлені”, - сказав Перебийніс.
Як повідомлялося, в ООН звинуватили двох українців у причетності до контрабанди зброї для КНДР.
Зокрема, як повідомило агентство Reuters з посиланням на доповідь ООН, експерти комітету Ради безпеки ООН вважають за необхідне ввести санкції щодо трьох юридичних та 12 фізичних осіб, у тому числі двох громадян України, підозрюваних у причетності до контрабандних операцій щодо зброї для КНДР.
За даними агентства, до списку людей, щодо яких експерти комітету з санкцій проти КНДР хочуть запровадити такі заходи, окрім українців, потрапили дев’ять північнокорейських громадян та один громадянин Казахстану.