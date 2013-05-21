МЗС: Україна не постачала зброї КНДР

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. Директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Україна як держава — член ООН суворо дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема запровадження радою Безпеки ООН ембарго на постачання товарів військового призначення до проблемних країн, включаючи КНДР”, - сказав Перебийніс, додавши, що Україна, як держава, жодним чином не причетна до поставок відповідних товарів до КНДР. Він зазначив, що за наявною в МЗС інформацією на даний час звіт, про який йшлося в повідомленнях ЗМІ минулого тижня, існує лише в попередньому варіанті, і ще не розглядався Радою Безпеки ООН.

“Разом з тим у зв’язку з появою відповідної інформації у ЗМІ, українська сторона проводить її ретельний аналіз, зокрема в контексті причин та первісних джерел її появи, а також можливих сторін, які в цьому можуть бути зацікавлені”, - сказав Перебийніс.

Як повідомлялося, в ООН звинуватили двох українців у причетності до контрабанди зброї для КНДР.

Зокрема, як повідомило агентство Reuters з посиланням на доповідь ООН, експерти комітету Ради безпеки ООН вважають за необхідне ввести санкції щодо трьох юридичних та 12 фізичних осіб, у тому числі двох громадян України, підозрюваних у причетності до контрабандних операцій щодо зброї для КНДР.

За даними агентства, до списку людей, щодо яких експерти комітету з санкцій проти КНДР хочуть запровадити такі заходи, окрім українців, потрапили дев’ять північнокорейських громадян та один громадянин Казахстану.