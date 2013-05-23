Мер Лондона: Вбивство військового не варто пов'язувати з ісламом

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на газету Mirror.

"У події повністю і виключно винен спотворений світогляд людей, які зробили це", - заявив Джонсон в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Двоє зловмисників, імовірно, ісламістів, у середу вдень вбили військовослужбовця в лондонському районі Вуліч. Під час затримання злочинців поліція зіткнулася з озброєним опором. Подія було визнано "політично вмотивованою атакою ісламістів", офіційні джерела заявили, що нападники кричали "Аллах акбар" і знімали свою атаку на камери. За словами прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона, є докази, що інцидент був терактом.

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За даними телеканалу Sky News, затримані - громадяни Великобританії, один з них народився в сім'ї вихідців з Нігерії. Як писала раніше газета Sun, очевидці впізнали в одному з нападників вуличного проповідника, який досить агресивно чіплявся до перехожих. ЗМІ зазначають, що він висловлювався чистою англійською без акценту. Зловмисники охоче давали інтерв'ю перехожим, пояснюючи причини свого вчинку помстою за мусульман, яких вбивають британські військові, зокрема, в Афганістані.