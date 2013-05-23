У Британії ультраправі атакували поліцію та мечеті

"Від 75 до 100 осіб зібралися біля місцевого пабу і почали співати націоналістичних пісень. Після того, як до них приєдналися активісти ліги, рівень агресії і роздратування почав зростати. У бік поліцейських полетіли кілька петард, пивні пляшки і склянки", - повідомляє телеканал Sky News.

Присутні викрикували расистські гасла і протестували проти міграції та поширення ісламу. Поліція спробувала взяти групу в кільце, проте протестуючі вчинили опір, після чого поліція застосувала кийки.

У середу ввечері, після повідомлень про теракт, у Великобританії також відбулося два напади на мечеті. У Ессексі 43-річний чоловік увірвався в мечеть міста Брейнтрі з ножем і спробував підпалити її. Зловмисник заарештований, ніхто не постраждав. У графстві Кент інший чоловік спробував пошкодити будівлю мечеті міста Гілігем. Представники поліції повідомили, що він також затриманий.

У середу вдень, нагадує РІА "Новости", двоє зловмисників, імовірно, ісламістів, один з яких чорношкірий, вбили в районі Вуліч військовослужбовця. Поліція намагалася затримати їх, але зіткнулася з озброєним опором. Події були визнані "політично вмотивованою атакою ісламістів", офіційні джерела заявили, що нападники кричали "Аллах акбар" і знімали свою атаку на камери. За словами прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона, є докази, що інцидент був терактом.