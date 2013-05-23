Сьогодні суд може висунути офіційні звинувачення директору МВФ

Після сьогоднішнього допиту суд має прийняти рішення: припинити розслідування щодо Лаґард, чи висунути їй офіційне обвинувачення, повідомляє Euronews.

“Яке б обвинувачення не висунули Крістін Лаґард, це завдасть удару по її ролі директора Міжнародного Валютного Фонду. Тоді це буде вже другий за два роки удар по керівництву МВФ. Першим був скандал з Домініком Стросс-Каном", - пише видання.

Як відомо, "справа Тапі" пов’язана з подіями 2007 року, коли за участі тоді ще міністра економіки Франції Крістін Лаґард державний банк “Credit Lyonnais” пішов на мирову угоду з бізнесменом Бернаром Тапі у справі щодо купівлі акцій компанії “Adidas”. Банк залатив бізнесменові 400 млн євро, аби він відмовився від своїх позовів.

Прокуратура припускає, що та угода могла бути формою розрахунку з Тапі за його фінансування передвиборчої кампанію екс-президента Ніколя Саркозі.

Сама ж Лаґард наполягає, що миро була дуже вигідною державі, бо стала способом уникнути відразу 9 судових справ.