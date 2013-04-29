У МВФ розповіли, хто очолить процес відновлення світової економіки

"Після року слабких економічних показників прискоренню темпів економічного зростання регіону багато в чому сприяє збереження стійкого внутрішнього попиту. Споживання і приватні інвестиції будуть підтримуватися сприятливими умовами на ринку праці на тлі мінімального рівня безробіття в ряді країн регіону", - йдеться в документі, передає РІА Новости.

Аналітики МВФ також відзначили важливість підвищення попиту з боку Китаю і стимулюючих заходів уряду Японії. "Для деяких з найбільш передових країн з відкритою економікою попит з боку Китаю та Японії так само важливий, як попит з боку США і Європи", - йдеться в доповіді фонду. У той же час експерти МВФ зазначають наявність ризиків для майбутнього економічного розвитку азіатських країн.

До таких ризиків відносяться зростаюча економічна нерівність, ймовірність уповільнення темпів розвитку економіки КНР, слабкий ефект від м'якої монетарної політики уряду Японії, а також перебої у торгівлі у зв'язку зі стихійними лихами або геополітичною напруженістю.