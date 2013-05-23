У Росії ще досі побоюються розширення НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу сказав на міжнародній конференції «Військові і політичні аспекти європейської безпеки».

«У нас залишаються серйозні питання до натовських країн щодо місій альянсу в нових умовах. Проекти подальшого розширення НАТО і просування військової інфраструктури блоку на схід підривають з такою працею досягнуті позитивні результати», - сказав Шойгу.

Він вважає, що пережитком холодної війни є дефіцит довіри, який не дає сторонам змоги швидко рухатися вперед, гостро стоїть проблема протиракетної оборони, одностороннє нарощування ракетного потенціалу створює істотні перешкоди для неподільності євробезпеки.

При цьому міністр оборони РФ зазначив, що останніми роками чимало зроблено для європейської безпеки.

«Росія і Північноатлантичний альянс погодилися не розглядати один одного як супротивника», - сказав він.

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За словами Шойгу, не все виходить з ліквідацією переваги блоку у звичайних озброєннях, що завдає шкоди безпеці Росії.

Він вважає, що забезпечення безпеки в Європі є рівнянням з безліччю невідомих, яке можна розв’язати обмеженням кількості танків, бронемашин та артилерійських систем. За словами Шойгу, нові виклики мають трансприкордонний характер і однаково впливають на безпеку всіх європейських країн.

Він додав, що загрозами європейській безпеці є глобальний тероризм, здатний провокувати внутрішньодержавні і міжнародні конфлікти.