Міністр оборони РФ: Ядерна зброя залишається фактором стримання

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на міжнародній конференції «Військові та політичні аспекти європейської безпеки».

«Імовірність розв'язування глобальної ядерної війни або ядерного конфлікту в Європі істотно знизилася, при цьому значення ядерної зброї як інструменту стримування і підтримки стратегічного балансу сил зберігається», - сказав Шойгу.

На тему: Путін - про ядерну загрозу: Чорнобиль здасться дитячою казкою

За його словами, науково-технічний прогрес веде до того, що все більшу роль починає грати високоточна зброя і нестратегічна протиракетна оборона, безпілотні літальні апарати, роботизовані системи ведення бойових дій.

Шойгу зазначив, що такі засоби не враховуються в наявних механізмах забезпечення військової безпеки.

У свою чергу, начальник Генерального штабу Збройних Сил РФ – перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов наголосив, що свого часу США і СРСР, а потім його правонаступник Росія прийняли цілий пакет домовленостей зі скорочення ядерного озброєння.

Водночас, за його словами, процес ядерного роззброєння не може залишатися нескінченно лише двостороннім.

«У сучасних умовах стає актуальним питання про зобов'язання інших членів ядерного клубу не нарощувати свої ядерні озброєння. Ми вітаємо односторонні кроки Великої Британії та Франції щодо обмеження своїх ядерних озброєнь», - сказав Герасимов.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2011 року на той час начальник Генштабу РФ Микола Макаров заявив, що зріс ризик локальних конфліктів на російських кордонах, в яких може використовуватися ядерна зброя.

«Спроби є, серйозні, втягнути до Північноатлантичного альянсу Україну і Грузію. Що відбувається у нас на суміжних кордонах з Російською Федерацією, ви чудово знаєте. Якщо все це підсумовувати, можна сказати, що ризик втягування РФ в різні локальні збройні конфлікти практично по всьому периметру кордону різко збільшився», - сказав начальник Генштабу РФ.

«За певних умов ми не виключаємо, що локальні і регіональні конфлікти можуть перейти у великомасштабну війну, зокрема із застосуванням ядерної зброї», - сказав Макаров.

3 квітня 2012 року на той час Президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не збирається відмовлятися від ядерної зброї.

«Застосовувати ми її не збираємося, але хай вона буде. Тому що у нас велика країна, складна країна, її потрібно вміти цінувати й охороняти», - сказав Медведєв.