Двох українських моряків звільнено з піратського полону

Про це повідомляє на своєму сайті компанія-оператор судна Leonhardt and Blumberg.

«4 моряків, які перебували на борту захопленого біля берегів Екваторіальної Гвінеї контейнеровоза Hansa Marburg, в даний час звільнені», - сказано в повідомленні.

На тему: Трьох українців звільнили з піратського полону в Нігерії

Як повідомлялося, 22 квітня біля узбережжя Екваторіальної Гвінеї пірати, напавши на контейнеровоз Hansa Marburg, викрали чотирьох членів екіпажу - двох українців, росіянина і громадянина тихоокеанської держави Кірібаті.