Двох українських моряків звільнено з піратського полону
17:21, 25 травня 2013Світ
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З піратського полону звільнено чотирьох моряків контейнеровоза Hansa Marburg, в тому числі двох українців, захоплених поблизу Екваторіальної Гвінеї.
Пірати захопили українців місяць тому / Фото : ovesti.ru
Про це повідомляє на своєму сайті компанія-оператор судна Leonhardt and Blumberg.
«4 моряків, які перебували на борту захопленого біля берегів Екваторіальної Гвінеї контейнеровоза Hansa Marburg, в даний час звільнені», - сказано в повідомленні.
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Як повідомлялося, 22 квітня біля узбережжя Екваторіальної Гвінеї пірати, напавши на контейнеровоз Hansa Marburg, викрали чотирьох членів екіпажу - двох українців, росіянина і громадянина тихоокеанської держави Кірібаті.
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