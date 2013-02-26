Трьох українців звільнили з піратського полону в Нігерії

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та преси МЗС Росії.

«За повідомленням представника нігерійського філіалу компанії «Бумі Армада Навігейшен», підтвердженому в її малайзійському офісі, шістьох членів екіпажа буксира Armada Tuah 101, захоплені при піратському нападі 17 лютого біля берегів Нігерії в районі порту Брас (штат Байєлса), звільнено 25 лютого», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що серед них – старший помічник капітана судна росіянин Андрій Новиков, а також троє громадян України і двоє – Індії. Всі звільнені заручники почуваються нормально і незабаром повернуться додому.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне морське бюро (ММБ) повідомило про те, що 17 лютого приблизно на відстані 80 км від нігерійського побережжя пірати напали на судно Armadah Tuah.

Під час нападу на експлуатоване нігерійською компанією-оператором Armada Century Ltd допоміжне судно Armadah Tuah під прапором Малайзії пірати захопили тільки іноземців, які знаходилися на борту. Нігерійці, які входили до складу екіпажа, згодом перегнали покинуте морськими розбійниками судно до берега.

За словами представника поліції нігерійського штату Байєльса Фіделіса Одунні, «троє з викрадених - з України, двоє - з Індії, один - з Росії. Один із викрадачів зателефонував і зажадав 200 мільйонів найра (близько одного мільйона євро)».

20 лютого у прес-службі МЗС України повідомили, що трьох громадян України – членів екіпажа шельфового буксира Armada Tuah 101, яких було захоплено в полон, звільнено.

Проте 22 лютого це повідомлення спростували в МЗС РФ.