Прем'єр Туреччини закликав своїх прихильників «провчити» опозиціонерів

15:23, 09 червня 2013
Світ
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Ердоган закликає своїх прихильників на виборах "провчити" опозиціонерів на виборах.

Ердоган упевнений, що його підтримають / Фото: wikipedia

Глава уряду Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив упевненість в тому, що вибори до місцевих органів влади в березні 2014 ясно покажуть, що він користується підтримкою більше частини населення.

"До цих виборів залишилося всього кілька місяців. Я хотів би, щоб на них ви провчили цих людей (учасників акцій протесту). Для цього ви повинні, відповідно до демократичних норм, проголосувати", - сказав глава уряду, якого цитує Росбалт.

Протягом останніх дев'яти днів у турецьких містах проходять акції протесту проти турецького уряду.

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