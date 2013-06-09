Прем'єр Туреччини закликав своїх прихильників «провчити» опозиціонерів
15:23, 09 червня 2013Світ
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Ердоган закликає своїх прихильників на виборах "провчити" опозиціонерів на виборах.
Ердоган упевнений, що його підтримають / Фото: wikipedia
Глава уряду Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив упевненість в тому, що вибори до місцевих органів влади в березні 2014 ясно покажуть, що він користується підтримкою більше частини населення.
"До цих виборів залишилося всього кілька місяців. Я хотів би, щоб на них ви провчили цих людей (учасників акцій протесту). Для цього ви повинні, відповідно до демократичних норм, проголосувати", - сказав глава уряду, якого цитує Росбалт.
Протягом останніх дев'яти днів у турецьких містах проходять акції протесту проти турецького уряду.
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