Працівники Грецької радіокорпорації захопили її штаб-квартиру

Вони, зокрема, пообіцяли, що не дадуть прибрати з ефіру канали ЕРТ.

На тему: У Греції закриють держтелебачення

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Рішення влади закрити державну телерадіомовну корпорацію засудили більшість політичних партій Греції, серед яких дві з трьох в правлячій коаліції - Загальногрецький соціалістичний рух і Демократичні ліві. Провідна опозиційна партія Греції СІРІЗА заявила про готовність боротися з урядом за майбутнє ЕРТ "разом з її персоналом, відповідаючи на вимогу грецького суспільства". Компартія Греції попередила, що цей крок влади буде мати "серйозні наслідки для народу".

Як повідомляв раніше УНІАН, сьогодні офіційний представник уряду Греції Симос Кедікоглу оголосив, що всі передачі ЕРТ, припиняються цієї ночі, а її 2,5 тис співробітників залишаться без роботи, поки замість нинішньої телерадіомовної корпорації не буде створена "сучасніша" і компактна компанія, яка, не будучи державною, збереже свій суспільний характер.