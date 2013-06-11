У Греції закриють держтелебачення
Офіційний представник уряду Греції Симос Кедікоглу оголосив сьогодні про закриття грецького державного телебачення і радіо ERT через непрозорість його діяльності та втрати суспільних грошей.
За даними РІА Новости, Кедікоглу повідомив, що замість ERT буде створена "сучасна, але не державна організація мовлення". Він запевнив, що персонал отримає належні компенсації, і зазначив, що в новій організації буде менша кількість співробітників.
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"Уряд вирішив закрити ERT. Відповідно до закону і спільним рішенням міністрів передачі ERT припиняться сьогодні після завершення програми. А на місці ERT планується створити сучасну, громадську - але не під державним чи партійним контролем - організацію телерадіомовлення", - сказав представник уряду. За його словами, ті співробітники, які побажають, зможуть подати заявку і залишитися в новій телекомпанії.
"Нова організація працюватиме з набагато меншою кількістю персоналу, з чіткою організаційною структурою ... Архіви ERT - справжній національний скарб - збережуться", - заявив С.Кедікоглу, за словами якого нова мовна структура почне працювати найближчим часом, а заощадити вдасться до 100 мільйонів євро на рік. Раніше С.Кедікоглу неодноразово критикував державне телерадіомовлення за страйки під час важливих державних візитів