У Греції закриють держтелебачення

За даними РІА Новости, Кедікоглу повідомив, що замість ERT буде створена "сучасна, але не державна організація мовлення". Він запевнив, що персонал отримає належні компенсації, і зазначив, що в новій організації буде менша кількість співробітників.

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"Уряд вирішив закрити ERT. Відповідно до закону і спільним рішенням міністрів передачі ERT припиняться сьогодні після завершення програми. А на місці ERT планується створити сучасну, громадську - але не під державним чи партійним контролем - організацію телерадіомовлення", - сказав представник уряду. За його словами, ті співробітники, які побажають, зможуть подати заявку і залишитися в новій телекомпанії.

"Нова організація працюватиме з набагато меншою кількістю персоналу, з чіткою організаційною структурою ... Архіви ERT - справжній національний скарб - збережуться", - заявив С.Кедікоглу, за словами якого нова мовна структура почне працювати найближчим часом, а заощадити вдасться до 100 мільйонів євро на рік. Раніше С.Кедікоглу неодноразово критикував державне телерадіомовлення за страйки під час важливих державних візитів