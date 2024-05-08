Російська сторона вважає рішення берлінської влади неприйнятним.

Триває повномасштабна війна в Україні, і поліція Берліна заборонила демонструвати російську символіку на пам'ятних заходах, які відбудуться 8 та 9 травня з нагоди 79-х роковин перемоги над фашизмом.

Як повідомляє RBB24, берлінська поліція опублікувала правила, які поширюються на радянські меморіали у місті та його найближчих околицях. Відповідно, у середу та четвер на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді, а також у їхній безпосередній близькості, забороняється вивішувати ряд символів. Зокрема, російські прапори, георгіївські стрічки, уніформу чи частини форменого одягу, що відповідають відмітним знакам, у тому числі у "видозмінених формах". Заборонено також марші, військові пісні, символи, що прославляють вторгнення РФ в Україну, зокрема, літера "Z".

За даними поліції, від цих правил звільнені ветерани Другої світової війни, дипломати та інші представники держави. Водночас видання повідомляє, що посольство Росії в Берліні закликало столичну владу зняти заборону на розміщення російських прапорів та іншої символіки.

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"Ми вважаємо це дискримінацією, що суперечить духу історичного примирення між народами Росії та Німеччини у післявоєнний період. Ми вважаємо рішення берлінської влади неприйнятним", - заявили у посольстві.

RBB24 зазначає, що цього року виповнюється 79 років від дня закінчення Другої світової війни. У Німеччині відповідні заходи проходять 8 травня, у Росії та низці інших колишніх радянських республіках - лише 9 травня.

У публікації сказано, що відповідні заходи запроваджено в Німеччині вже втретє на тлі агресивної війни Росії проти України, яка призвела до конфліктів між різними угрупованнями на пам'ятних заходах у попередні два роки.

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Нагадаємо, у січні під час матчу Australian Open-2023 між українкою Катериною Байндль та Каміллою Рахімовою стався скандал. Група вболівальників прийшла на поєдинок у футболках із зображенням президента РФ Володимира Путіна та вивісила прапор країни-терориста. Внаслідок цього українські вболівальники кілька разів викликали охорону та поліцію.

Після матчу посол України в Австралії Василь Мірошниченко засудив ці дії та закликав організаторів Australian Open негайно відреагувати. У результаті Федерація тенісу Австралії, яка відповідає за проведення змагань, випустила заяву, в якій повідомила, що будь-який прояв символів країн-агресорів на Australian Open офіційно заборонено.

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