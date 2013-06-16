Депардьє хоче отримати громадянство семи країн

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Le Journal du Dimanche, вже найближчим часом він має намір звернутися по паспорт Алжиру.

Актор пояснив, що така кількість паспортів допоможе йому в'їжджати в більшість країн без візи. За його словами, зараз він живе і працює в Росії, Франції, Бельгії та США. «Я громадянин світу. Вільна людина. Франко-російський актор», - додав він.

Також видання уточнює з посиланням на Agence France-Presse, що актор, якому 17 червня належить постати перед французьким судом за звинуваченням у керуванні авто в нетверезому стані, визнав у розмові з журналістами, що іноді може перебрати з алкоголем. У цілому ж Депардьє охарактеризував себе як людину раціональну, але в той же час прямолінійну та схильну до руйнування підвалин. Він не виключив, що саме його скандальний образ і імпонує Володимиру Путіну, який особисто вручив йому російський паспорт.

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Депардьє наразі знімається як у французьких, так і в російських фільмах. Так, 26 травня у Франції вийде фільм «Мізерере», де він зіграв головну роль. У Росії ж він зайнятий на зйомках фільму «Бірюза», де разом з ним грає британська актриса Елізабет Херлі. Зараз Депардьє перебуває у Франції, де 16 червня відкрився фестиваль російського кіно.

Актор заявив про намір залишити батьківщину в грудні 2012 року. Причиною такого рішення став намір нової влади країни ввести для найбільш забезпечених французів 75-відсотковий податок на доходи. Спочатку Депардьє перебрався до Бельгії, проте потім йому запропонували російське громадянство. Актор прийняв цю пропозицію, зізнавшись при цьому в глибокій повазі до Путіна, який, за його словами, багато робить для розвитку культури.