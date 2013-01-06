Депардьє запропонували стати міністром культури Мордовії

Глава Мордовії Володимир Волков заявив, що французький актор Жерар Депардьє, який отримав в суботу російське громадянство, може зайняти вакантне зараз місце міністра культури республіки, повідомив РІА Новости представник мордовського уряду.

"Якщо у пана Депардьє є таке бажання, то йому може бути запропонований цей пост", - процитував співрозмовник агентства слова глави Мордовії.

Представник уряду пояснив, що Волков зробив таку пропозицію, відповідаючи на запитання одного з місцевих журналістів під час відвідування Депардьє республіки в неділю. Депардьє подякував Волкову за цю пропозицію. При цьому він сказав, що зможе прийняти таке рішення тільки після докладного знайомства з побутом і культурою Мордовії, яке може статися при подальших відвідинах республіки.

Також співрозмовник агентства повідомив, що влада Мордовії запропонувала Депардьє оселитися в республіці і вибрати собі квартиру або будинок. "Він не є шанувальником життя в мегаполісах і може вибрати місце в тихому комфортному місці", - сказав представник уряду.

Депардьє вже сьогодні планує покинути республіку.