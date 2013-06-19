ЗМІ: Обама запропонує Путіну скоротити ядерний арсенал на третину

Як пише видання, за задумом Обами, число ядерних боєзарядів кожною із сторін слід обмежити трохи більше ніж 1000 одиниць.

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Про це з посиланням на джерела в адміністрації повідомляє Lenta.ru за інформацією The New York Times.

У плани американського президента входить також обговорення ініціативи щодо скорочення тактичної ядерної зброї в Європі, яка не обмежена існуючим договором, відзначає Reuters. Обама має намір разом зі своїми союзниками по НАТО просувати цю ідею в Росії, у якої цього виду озброєння в Європі значно більше.

Також президент пообіцяє провести саміт з ядерної безпеки в США в 2016 році, незадовго до закінчення свого другого терміну.

У 2010 році Барак Обама і президент Дмитро Медведєв у Празі підписали договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3). У лютому 2011 року він набув чинності. Згідно з документом, протягом семи років обидві країни повинні скоротити загальне число ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а кількість розгорнутих стратегічних носіїв - міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких стратегічних бомбардувальників - до 700.

До СНО-3 між США і Росією діяли договори СНО-1, термін дії якого закінчився в 2009 році, і СНП, який був розрахований до кінця 2012 року.